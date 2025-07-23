Адвокат футболиста Промеса подозревается в преступных связях с наркомафией

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Прокуратура Бельгии намерена призвать нидерландского адвоката Джема Полата, который представляет интересы бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промеса, к уголовной ответственности за передачу конфиденциальной информации крупной преступной группировки, пишет Telegraaf со ссылкой на материалы следствия.

Согласно данным, Полат передавал секретную информацию из уголовных дел участникам крупной бельгийской группировки наркомафии. Адвоката признали посредником преступной организации. По материалам следствия, Полат находился в тесных связях с главой банды, наркоторговцем Флором Брессерсом, который в настоящее время в розыске.

В распоряжение СМИ также попали переписки адвоката с участниками группировки с помощью зашифрованных PGP-сообщений, в которых подозреваемый просил уточнить, какие именно данные требуются банде. В свое оправдание Полат заявил, что действовал строго в соответствии с нидерландским законодательством и не подставлял граждан Бельгии, в том числе своих клиентов.

Адвокат подчеркнул, что это уже не первое подобное дело в его отношении и что в прошлый раз его оправдали. Представитель Адвокатской палаты Центральных Нидерландов отметила, что, согласно результатам проверки, в действиях подозреваемого действительно не выявили оснований для приостановления его адвокатской деятельности.

Клиент Полата, футболист Квинси Промес, также неоднократно попадался на глаза судебным приставам. В 2023 году спортсмена задержали по подозрению в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 годам колонии. Спустя год футболиста арестовали за местное правонарушение в аэропорту Дубая. В настоящее время Промес также находится под строгим контролей стражей порядка.