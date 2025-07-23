РИА Новости: главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки

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Главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Адвокат Трифонова Алексей Михальчик подтвердил данный факт агентству, однако от других комментариев воздержался.

По данным источника, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Трифонова. При этом сам он не признает вину в даче взятки.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе телеграм-канала Baza прошли 22 июля. По сообщениям редакции, силовики изымали телефоны, компьютеры и документы.

В это же время следователи сообщили о возбуждении дела о превышении должностных полномочий полицейскими. В частности, были выявлены факты незаконной передачи оперативных данных в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Белгородской области. СМИ уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

Спустя время стало известно, что Трифонов и его коллега были задержаны в Москве по подозрению в даче взятки.