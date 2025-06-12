Экс-футболист московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае

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Полиция в Дубае арестовала экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf со ссылкой на адвоката игрока Джема Полата.

Правозащитник подтвердил сообщения об аресте Промеса, однако другую информацию уточнять не стал.

По данным издания, футболиста арестовали дома, а после поместили в следственный изолятор. В случае если арест связан с запросом об экстрадиции, Промес будет передан Королевской военной полиции и отправлен в Нидерланды, где ему предстоит провести 7,5 лет в заключении.

В 2023 году футболиста обвинили в нападении на двоюродного брата. Его приговорили к 18 месяцам колонии. Спустя время суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024-го Промес был задержан в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. Журналисты предположили, что поводом для этого стало местное правонарушение. В мае Промеса освободили из-под стражи.