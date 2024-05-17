Het Parool: футболиста Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Фото: AP Photo/Rui Vieira

Футболиста, нападающего "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщает нидерландское издание Het Parool со ссылкой на свои источники.

"В ожидании рассмотрения дела об экстрадиции Промес был освобожден на определенных условиях", – рассказал собеседник СМИ.

По версии журналистов, его могли отпустить, если футболист не будет покидать страну в ожидании решения суда об экстрадиции. При этом его адвокаты Роберт Малевич и Софи Хоф не стали комментировать возможное освобождение своего клиента.

Футболиста задержали в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля 2024 года. Поводом для этого, по версии журналистов, стало местное правонарушение.

До этого, в 2023 году, Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 месяцам колонии. Позже суд Амстердама избрал ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024 года его объявили в международный розыск.

