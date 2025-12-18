В Швеции 12-летнего подростка заподозрили в убийстве мужчины

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Steffen Trumpf

Полиция в Швеции задержала 12-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве 21-летнего мужчины, сообщило издание Daily Star.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером, когда молодой человек находился в автомобиле Audi вместе с друзьями. Предположительно, подростку за убийство заплатили около 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей), но мальчик, перепутав цель, выстрелил в другого человека.

Друзья пострадавшего сразу обратились за помощью. Прибывшие на место полицейские нашли мужчину с огнестрельным ранением, его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Подозреваемого передали под опеку социальных служб и обеспечили юридической защитой, так как по законам Швеции дети младше 15 лет не подлежат тюремному заключению.

Ранее в Бразилии женщина смертельно ранила своего 18-летнего возлюбленного. Трагедия произошла утром 14 декабря, когда пара возвращалась с вечеринки и поссорилась в автомобиле. Конфликт быстро перешел в драку, во время которой мужчина получил ножевое ранение.

Пострадавшего доставили на ферму, где проживала пара, и попытались оказать помощь. Однако медики спасти молодого человека не смогли.