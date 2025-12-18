Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 15:52

Происшествия

В Швеции 12-летнего подростка заподозрили в убийстве мужчины

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Steffen Trumpf

Полиция в Швеции задержала 12-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве 21-летнего мужчины, сообщило издание Daily Star.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером, когда молодой человек находился в автомобиле Audi вместе с друзьями. Предположительно, подростку за убийство заплатили около 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей), но мальчик, перепутав цель, выстрелил в другого человека.

Друзья пострадавшего сразу обратились за помощью. Прибывшие на место полицейские нашли мужчину с огнестрельным ранением, его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Подозреваемого передали под опеку социальных служб и обеспечили юридической защитой, так как по законам Швеции дети младше 15 лет не подлежат тюремному заключению.

Ранее в Бразилии женщина смертельно ранила своего 18-летнего возлюбленного. Трагедия произошла утром 14 декабря, когда пара возвращалась с вечеринки и поссорилась в автомобиле. Конфликт быстро перешел в драку, во время которой мужчина получил ножевое ранение.

Пострадавшего доставили на ферму, где проживала пара, и попытались оказать помощь. Однако медики спасти молодого человека не смогли.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика