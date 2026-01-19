"Московский патруль": банда дорожных рэкетиров вымогает деньги у водителей в Подмосковье

В Подмосковье появилась банда, члены которой выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они устраивают подставы на дорогах, останавливая водителей под предлогом проверки, после чего начинают вымогательство.

На видео, снятом одним из пострадавших, видно, как преступники пытаются силой вытащить водителя из машины, а после неудачи начинают разбивать стекла и инсценируют наезд на своего сообщника.

Подробнее – в программе "Московский патруль".