Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": банда дорожных рэкетиров вымогает деньги у водителей в Подмосковье

"Московский патруль": банда дорожных рэкетиров вымогает деньги у водителей в Подмосковье

"Московский патруль": водитель Porsche в Балашихе протаранил полицейскую машину

Новости регионов: суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке, где погибли дети

Новости регионов: автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Ленинградской области

Машина загорелась на Звенигородской эстакаде

Новости мира: во Франции показали новые кадры ограбления Лувра

Пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД в Коми умерла в больнице

Москвичка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла

Новости мира: 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

В Подмосковье появилась банда, члены которой выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они устраивают подставы на дорогах, останавливая водителей под предлогом проверки, после чего начинают вымогательство.

На видео, снятом одним из пострадавших, видно, как преступники пытаются силой вытащить водителя из машины, а после неудачи начинают разбивать стекла и инсценируют наезд на своего сообщника.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика