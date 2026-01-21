Комик Руслан Белый заявил, что не убегал из России

Фото: телеграм-канал "Руслан Белый" (Руслан Белый признан иноагентом в РФ)

Стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом в РФ) в видео на своем YouTube-канале заявил, что не сбегал из России.

"Все мне говорят, типа я сбежал. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом, и мне пришлось уехать", – передает его слова "Газета.ру".

По словам Белого, одной из причин его эмиграции стали опасения из-за возможного уголовного преследования. Однако в СМИ отмечают, что артист покинул Россию до официального внесения в реестр иноагентов.

Комика признали иноагентом в сентябре 2023 года. Он выступал против операции на Украине и формировал негативный образ об армии.

В административном деле указано, что Белый был внесен в реестр из-за получения финансирования из стран Евросоюза и СНГ, включая Германию, Польшу, Швецию и прочие государства. Общая сумма полученных комиком средств не уточнялась.

Белый обжаловал свой статус в Замоскворецком суде Москвы, а в ноябре 2024 года стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу комика на отказ исключить его из реестра.

