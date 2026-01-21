Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 09:35

Шоу-бизнес

Комик Руслан Белый заявил, что не убегал из России

Фото: телеграм-канал "Руслан Белый" (Руслан Белый признан иноагентом в РФ)

Стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом в РФ) в видео на своем YouTube-канале заявил, что не сбегал из России.

"Все мне говорят, типа я сбежал. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом, и мне пришлось уехать", – передает его слова "Газета.ру".

По словам Белого, одной из причин его эмиграции стали опасения из-за возможного уголовного преследования. Однако в СМИ отмечают, что артист покинул Россию до официального внесения в реестр иноагентов.

Комика признали иноагентом в сентябре 2023 года. Он выступал против операции на Украине и формировал негативный образ об армии.

В административном деле указано, что Белый был внесен в реестр из-за получения финансирования из стран Евросоюза и СНГ, включая Германию, Польшу, Швецию и прочие государства. Общая сумма полученных комиком средств не уточнялась.

Белый обжаловал свой статус в Замоскворецком суде Москвы, а в ноябре 2024 года стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу комика на отказ исключить его из реестра.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика