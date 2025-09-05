Певица Монеточка призналась, что мечтает о возвращении в Россию

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Монеточка признана в России иноагентом)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) призналась, что мечтает о возвращении в Россию. Об этом артистка заявила в интервью на YouTube-канале The Breakfast Show.

"Это как какие-то тяжелые оковы на ногах, которые не дают тебе жить настоящим, но это такая моя маленькая мечта. Знаете, где-то там в голове – на полочке с самыми любимыми воспоминаниями", – заявила артистка.

При этом, по словам певицы, ее возвращение в Россию невозможно. Она заявила, что скучает по стране, которой "уже нет", и добавила, что если приедет в родные места, то не найдет того, о чем вспоминает.

Вместе с этим Монеточка призналась, что из-за недавнего объявления ее в уголовный розыск по делу о неисполнении обязанностей иноагента в России она не сможет выступать в Сербии, Турции и Грузии.

"Это стало для меня ударом. Это были очень большие и классные концерты. Я буду по ним скучать. Меня это морально подкосило, потому что встретиться со слушателями из России стало еще сложнее", – отметила певица.

Ранее комик Руслан Белый (признан иноагентом в России) рассказал в одном из своих выступлений, что имеет повышенный риск развития онкологического заболевания. Пять лет назад комик прошел генетический тест, который выявил, что ему грозит рак кишечника.