Журналистка "Дождя" Валерия Ратникова объявлена в розыск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/la.ratnikova (Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом)

Журналистка телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в России) Валерия Ратникова (признана иноагентом в России) объявлена в розыск, следует из базы МВД.

Отмечается, что представительница СМИ разыскивается по статье Уголовного кодекса. Более подробная информация не приводится.

В середине июля в отношении Ратниковой, ее коллеги Екатерины Котрикадзе, а также главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко (все признаны иноагентами в России) возбудили уголовные дела.

Фигуранты подозревались в преступлениях по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов.

По данным следствия, Дзядко, Котрикадзе и Ратникова в социальных сетях опубликовали сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.