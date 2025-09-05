05 сентября, 16:30Политика
Журналистка "Дождя" Валерия Ратникова объявлена в розыск
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/la.ratnikova (Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом)
Журналистка телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в России) Валерия Ратникова (признана иноагентом в России) объявлена в розыск, следует из базы МВД.
Отмечается, что представительница СМИ разыскивается по статье Уголовного кодекса. Более подробная информация не приводится.
В середине июля в отношении Ратниковой, ее коллеги Екатерины Котрикадзе, а также главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко (все признаны иноагентами в России) возбудили уголовные дела.
Фигуранты подозревались в преступлениях по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов.
По данным следствия, Дзядко, Котрикадзе и Ратникова в социальных сетях опубликовали сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.