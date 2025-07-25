Комик Руслан Белый рассказал о повышенном риске развития онкологии

Фото: youtube.com/Руслан Белый (Руслан Белый признан в РФ иноагентом)

Комик Руслан Белый (признан иноагентом в России) рассказал в одном из своих выступлений, что имеет повышенный риск развития онкологического заболевания. Запись выступления опубликована на его канале в YouTube.

Пять лет назад комик прошел генетический тест, который выявил, что ему грозит рак кишечника. Из-за этого Белому необходимо чаще, чем другим, посещать проктолога. Это связано с тем, что врач может обнаружить заболевание на ранней стадии.

Комика внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Он выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ ВС РФ. В административном деле указано, что Белый был внесен в реестр из-за получения финансирования из стран Евросоюза и СНГ, включая Германию, Польшу, Швецию и прочие государства. Общая сумма полученных комиком средств не уточняется.

В октябре 2023 года Белый обжаловал статус иноагента в Замоскорецком суде Москвы. В ноябре 2024 года стало известно, что Могорсуд отклонил жалобу комика на отказ исключить его из реестра.

