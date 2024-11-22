22 ноября, 07:59Политика
Суд отклонил жалобу комика Руслана Белого на отказ в снятии статуса иноагента
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Мосгорсуд отклонил жалобу комика Руслана Белого, признанного в РФ иноагентом, на отказ исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников процесса.
Таким образом суд признал законным отказ снять с Белого статус иностранного агента.
Комика внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным административного дела, Белый получал денежные средства из 26 стран: Германии, Бельгии, Грузии, Польши, Франции, Швеции и прочих государств.
Кроме того, артист проводил концерты на иностранных площадках, а также принимал участие в создании и распространении материалов в СМИ-иноагентах.
Белого признали иностранным агентом в том числе за созданный им так называемый "антивоенный стендап". В нем комик заявил, что не поддерживает СВО и поэтому уехал из РФ.