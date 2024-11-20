Госдума приняла в I чтении проект о введении спецсчетов для выплат иноагентам

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иностранным агентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Документ внесли на рассмотрение группа депутатов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Поправки вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Закон дополнится правилами, что иноагент будет обязан использовать рублевой спецсчет для причитающихся ему вознаграждений "в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации".

Как отметил Володин, ГД может принять этот закон уже до конца текущего года. Во время работы над инициативой парламентарии обсудят возможность зачисления на спецсчета и других выплат, которые получают иноагенты. По словам спикера Госдумы, в проект также могут внести дополнения.

Иноагенты в России будут иметь доступ к рублям на своих спецсчетах только при отмене своего статуса. Средства можно будет получить в течение 15 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заявлял, что эта инициатива еще будет обсуждаться, поэтому говорить о позиции Кремля рано.