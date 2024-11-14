Иноагенты после отмены статуса получат доступ к спецсчетам в течение 15 дней

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Иностранные агенты в случае отмены своего статуса смогут получить рублевые средства со спецсчетов в течение 15 дней, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Кроме того, средства можно будет перечислить на другой банковский счет.

"В случае исключения иностранного агента из реестра специальный счет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иностранным агентом", – говорится в проекте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что законопроект "О спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность" планируется внести на рассмотрение 14 ноября.

По его словам, этим законом получится ограничить выплаты иностранным агентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. По версии одного из депутатов, это станет препятствием перед теми, кто позволяет себе критиковать Россию и продолжать жить на доход от сдачи квартир.