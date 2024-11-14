Володин: иноагенты получат доступ к спецсчетам только при отмене статуса

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В России иностранные агенты получат доступ к рублям на своих спецсчетах только при отмене своего статуса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"По решению суда возможно зачисление средств в бюджет", – цитирует его ТАСС.

Согласно законопроекту "О спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность", который планируется внести в ГД 14 ноября, если иноагент не откроет счет, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Ранее Володин отмечал, что этим законом получится ограничить выплаты иностранным агентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. По версии одного из депутатов ГД, это станет препятствием перед теми, кто позволяет себе критиковать Россию и продолжать жить на доход от сдачи квартиры.

