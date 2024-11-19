Госдума приняла поправку о запрете иноагентам и иностранцам работать в ЧОП

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Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой иноагентам или иностранцам запрещено занимать должность в частных охранных предприятиях (ЧОП). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, теперь работать в ЧОП, которые связаны с непосредственным оказанием охранных услуг, не смогут лица, имеющие гражданство другого государства, а также признанные иноагентами.

Ранее сообщалось, что в Росстандарте утвердили поправки в ГОСТ для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок. Теперь при режиме повышенной опасности сотрудник охранной организации обязан надеть бронежилет и бронированную каску, а также взять служебное оружие.