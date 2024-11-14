В Кремле прокомментировали законопроект о спецсчетах для иноагентов

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Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность еще будет обсуждаться, поэтому пока рано говорить о позиции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Он только поступает (в Госдуму. – Прим. ред.), соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы, правовые", – сказал Песков, отвечая на вопрос, одобряют ли в Кремле этот проект.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что проект закона "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" планируется внести на рассмотрение 14 ноября. С его слов, этим документом получится ограничить выплаты иноагентам за их бренды и интеллектуальную деятельность.

При этом иноагенты в России будут иметь доступ к рублям на своих спецсчетах только при отмене своего статуса. Средства можно будет получить в течение 15 дней.