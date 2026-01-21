Форма поиска по сайту

21 января, 09:57

Политика

Посольство заявило, что власти Дании пока не изымали землю дипмиссии России

Фото: 123RF.com/vladacanon9

Власти Копенгагена пока не совершали никаких действий по изъятию земельного участка российской дипмиссии. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Дании.

В дипмиссии уточнили, что земельный вопрос обсуждался в датских СМИ в 2024 году. Тогда заммэра Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен заявил о заинтересованности местных властей лишить российское посольство земли посредством ее обратного выкупа по минимальной цене.

Дипломаты указывали на недопустимость и противоправный характер таких действий. Они также напомнили, что между странами действует соглашение 1982 года об условиях размещения посольства СССР в Копенгагене и посольства Королевства Дания в Москве.

Тем временем мэрия Копенгагена не ответила на запрос агентства по этому вопросу.

При этом недавно посол России в Дании Владимир Барбин сообщал, что местные власти угрожают забрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии в стране.

Он рассказал, что из-за решений датского правительства сокращена численность посольства, прекращена работа торгпредства, а также ограничена деятельность Российского центра науки и культуры.

политиказа рубежом

