Посол России заявил об угрозах Дании отобрать землю под зданиями посольства

Фото: 123RF.com/imageinnovator

Датские власти угрожают отобрать земельные участки, на которых расположены здания российского посольства в стране. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, из-за репрессивных решений правительства Дании сокращена численность российской дипмиссии, прекращена работа торгового представительства, а также ограничена деятельность Российского центра науки и культуры.

При этом посольство РФ в стране работает в условиях жесткого противодействия со стороны местных властей и его фактической блокады, подчеркнул дипломат. Он рассказал, что стало сложнее решить практические вопросы, в том числе оформить аккредитацию и продлить ее, получить доступ к банковским услугам, провести ремонт и техобслуживание машин и инженерного оборудования.

В этом же интервью он отметил, что Копенгаген демонстрирует "маниакальную заряженность" на конфронтацию с Москвой. Это блокирует любое сотрудничество между странами. Позиция Дании делает невозможным поддержание нормальных двусторонних отношений, добавил российский посол.