21 января, 09:32Политика
В РФ может появиться самозапрет на платежи в компьютерных играх
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
В Госдуме обсуждается возможность дать россиянам возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в мессенджере MAX.
Он сослался на данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах.
"Как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества", – уточнил председатель палаты парламента.
Ранее в МВД рекомендовали родителям выбирать для детей однопользовательские компьютерные видеоигры, которые будут гарантировать безопасный игровой опыт. Кроме того, следует учитывать возрастные ограничения и напоминать детям о правилах цифровой гигиены и возможной ответственности за преступления с использованием Сети.
Ученые выяснили, что видеоигры способны сохранять молодость мозга