В РФ может появиться самозапрет на платежи в компьютерных играх

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Госдуме обсуждается возможность дать россиянам возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в мессенджере MAX.

Он сослался на данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах.

"Как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества", – уточнил председатель палаты парламента.

Ранее в МВД рекомендовали родителям выбирать для детей однопользовательские компьютерные видеоигры, которые будут гарантировать безопасный игровой опыт. Кроме того, следует учитывать возрастные ограничения и напоминать детям о правилах цифровой гигиены и возможной ответственности за преступления с использованием Сети.