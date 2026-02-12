Форма поиска по сайту

Фигуристка Евгения Медведева проведет мастер-класс в рамках проекта "Зима в Москве"

Короли льда: как пройдет неделя фигурного катания со звездами спорта в Москве

Неделя фигурного катания пройдет в столице с 15 по 19 февраля в рамках проекта "Зима в Москве". У гостей появится возможность научиться базовым элементам, придумать собственные движения, а также поучаствовать в мастер-классах от известных российских фигуристов. Подробнее – в нашем материале.

Попробовать установить рекорд

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Неделя фигурного катания соберет всех желающих в рамках проекта "Зима в Москве" с 15 по 19 февраля. В мастер-классах примут участие одни из лучших представителей вида спорта: Алексей Ягудин, Алина Загитова, Александра Трусова, Евгения Медведева и другие.

Катание с некоторыми из них состоится уже в воскресенье 15 февраля – в первый день тематической недели. Здесь появится возможность побить российский и мировой рекорд по самой массовой тренировке на коньках.

Получасовые занятия в этот день проведут победители и призеры олимпийских игр: вместе с ними получится выучить базовые элементы, а также отработать технику. Первая тренировка начнется в 15:00, а вторая – в 17:00. Музыкальные гости поддержат атмосферу в перерывах: гости услышат выступление Дмитрия Маликова (в 15:30), а также группы Galibri & Mavik (в 17:30).

Чтобы поучаствовать в тренировках совместно со звездами спорта, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Для этого необходимо ввести дату рождения, выбрать подходящее время, а также указать ФИО и контакты для связи. Важно: дети до 4 лет не могут принимать участие в мастер-классах.

Трехдневная программа тренировок

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 17 по 19 февраля неделя фигурного катания продолжится на ледовых площадках "Битца", "Авангард", "Южный" в "Лужниках" и "Локо-лед". Причем программа будет разделена на тематические дни.

Во вторник российские спортсмены, в частности Александр Энберт, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалев и Макар Игнатов (на разных локациях) и другие, проведут мастер-классы по хореографии, скольжению по льду и осанке. Гости также смогут отточить базовые движения. Занятия будут проходить каждый час с 17:00 до 19:00.

18 февраля, в среду, с 17:00 фигуристы проведут мастер-классы, на которых расскажут, как поставить индивидуальную короткую программу. Кроме того, в этот день гости получат возможность принять участие в творческих занятиях на льду.

На следующий день, 19 февраля, все желающие смогут посетить мастер-классы с мировыми звездами фигурного катания. Их проведут Алина Загитова, Александра Трусова, Александр Энберт и Татьяна Волосожар, после чего состоятся показательные выступления гостей, которые оценят жюри. Кроме того, в этот день запланированы выступления любителей, семейный и массовый мастер-классы.

На площадках "Лужники", "Авангард" и "Локо Лед" первые тренировки начнутся с 17:00, последние – в 20:00. А в "Битце" занятия пройдут в 19:00 и 20:00. Узнать, где именно получится принять участие в мастер-классах фигуристов, можно на сайте.

Кроме того, проект "Зима в Москве" включает и другие программы, в частности спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Подробнее о грядущих событиях – на сайте.

Старкина Маргарита

Сюжет: Зима в Москве
спортгородистории

