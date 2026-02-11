Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" круглый год проходят бесплатные тренировки. В 19:00 11 февраля всем желающим предлагают заняться бегом на лыжах. Информацию о трассах в каждом районе можно найти на сайте проекта.

В это же время на ВДНХ пройдет тренировка по танцевальному фитнесу. По всему городу также работают бесплатные секции по теннису, скандинавской ходьбе, оздоровительной гимнастике и плаванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.