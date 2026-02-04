Российская команда завоевала полный комплект наград на чемпионате Европы по велогонкам

Российская команда в третий день чемпионата Европы по велогонкам на треке завоевала полный комплект наград. Золотую медаль в индивидуальной гонке преследования выиграл Лев Гонов. Серебряную награду в скретче получил Илья Савекин. Бронзовую медаль в женском индивидуальном спринте завоевала Алина Лысенко.

Российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила нейтральный статус. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики. На чемпионате России в 2024 году она победила в индивидуальном многоборье.

