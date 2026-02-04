Форма поиска по сайту

04 февраля, 09:00

Спорт

Российская команда завоевала полный комплект наград на чемпионате Европы по велогонкам

"Интервью": Кирилл Сарычев – о танцах

Московская неделя хоккея началась в городе

"Москва – столица спорта": установлен рекорд по созданию российского флага с трещетками

Овечкин обогнал Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

Бесплатная тренировка по фитнесу пройдет в Москве 3 февраля

РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

"Новости дня": круглогодичная спортплощадка появится в парке "Пыхтино"

Российский футбольный союз поддержал снятие запрета на участие команд страны в FIFA

"Москва – столица спорта": бейсбол стал популярным у москвичей

Российская команда в третий день чемпионата Европы по велогонкам на треке завоевала полный комплект наград. Золотую медаль в индивидуальной гонке преследования выиграл Лев Гонов. Серебряную награду в скретче получил Илья Савекин. Бронзовую медаль в женском индивидуальном спринте завоевала Алина Лысенко.

Российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила нейтральный статус. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики. На чемпионате России в 2024 году она победила в индивидуальном многоборье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

