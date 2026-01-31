31 января, 06:30Спорт
Лыжные трассы протяженностью более 300 км подготовили для москвичей
Проект "Зима в Москве" охватил весь город. Для москвичей подготовили лыжные трассы протяженностью более 300 километров.
Самые длинные дистанции находятся в Битцевском лесу. Там их сразу пять. Кроме лыж, в парках москвичей ждут тюбинг, керлинг и другие различные активности. Также в рамках проекта на катках фестивальных площадок пройдут ледовые шоу с участием лучших фигуристов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.