Лыжные трассы протяженностью более 300 км подготовили для москвичей

Проект "Зима в Москве" охватил весь город. Для москвичей подготовили лыжные трассы протяженностью более 300 километров.

Самые длинные дистанции находятся в Битцевском лесу. Там их сразу пять. Кроме лыж, в парках москвичей ждут тюбинг, керлинг и другие различные активности. Также в рамках проекта на катках фестивальных площадок пройдут ледовые шоу с участием лучших фигуристов.

