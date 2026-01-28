МОК опубликовал список российских спортсменов, которые смогут участвовать в ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в зимних Играх в Италии в нейтральном статусе. Соревнования стартуют 6 февраля.

В окончательный перечень вошли еще четверо спортсменов: саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Таким образом, всего в Играх могут принять участие 13 россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.