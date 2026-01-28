Форма поиска по сайту

28 января, 12:30

Спорт

МОК опубликовал список российских спортсменов, которые смогут участвовать в ОИ-2026

МОК опубликовал список российских спортсменов, которые смогут участвовать в ОИ-2026

"Москва – столица спорта": мастер-классы можно посетить на фестивале в "Лужниках"

"Новости дня": ночная лыжная гонка впервые пройдет в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": покататься на коньках можно в парке "Останкино" 28 января

Теннисиста Марата Сафина поздравили с днем рождения на Australian Open

Москвичи могут научиться кататься на коньках в Парке Горького

"Москва – столица спорта": лыжные соревнования Topski Family прошли в "Лужниках"

Тренировка по фитнесу пройдет в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Теннисистка Остапенко попала мячом в лицо сопернице в парном матче Australian Open

Автогонщик Шумахер больше не прикован к постели после травмы

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в зимних Играх в Италии в нейтральном статусе. Соревнования стартуют 6 февраля.

В окончательный перечень вошли еще четверо спортсменов: саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Таким образом, всего в Играх могут принять участие 13 россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

