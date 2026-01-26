Собянин: почти 1,3 тыс катков работает в Москве в этом году

Сергей Собянин рассказал о зимних развлечениях в столице. В городе открыты свыше 1,3 тысячи катков, более 230 ледяных горок и городков, а общая протяженность лыжных трасс превышает 700 километров.

Среди ключевых площадок – мультимедийный каток в "Лужниках", который вмещает до 3 тысяч гостей, и один из самых длинных в Европе катков в "Коломенском" протяженностью почти 2 километра. Зимние объекты работают во всех районах города.

