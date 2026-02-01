Отец Валиевой раскритиковал Роднину за слова о чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам, который состоялся на "Навка-Арене" в Москве 31 января и 1 февраля. Для нее это первые официальные соревнования после истечения длительной дисквалификации за допинг. Каким получился камбэк и что о выступлении Валиевой говорят эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Лучшее, про произошло в моей жизни"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Чемпионат России по прыжкам – уникальный формат. Здесь нет привычных глазу номеров под музыку, эти соревнования – исключительно про технику исполнения элементов. Также, помимо привычных состязаний мужчин, женщин и спортивных пар, организаторы придумали битву дуэтов: набирать сумму баллов в общую копилку нужно было одиночникам, которых распределили по парам.

Помимо обкатки новых форматов, столичная "Навка-Арена" стала местом громких возвращений на лед. В частности, камбэк совершила серебряный призер Олимпиады в Пекине 2022 года Александра Игнатова (в девичестве – Трусова). В августе 2025-го 21-летняя спортсменка впервые стала мамой, а в январе 2026-го уже оттачивала четверные прыжки. Соревноваться для нее – уже подвиг, но вот в плане результатов еще есть над чем работать. Игнатова сошла с дистанции еще в 1/4 финала, заняв девятое место из десяти (в полуфинал проходили только шесть спортсменок). В дуэтах, где она выступала со своим мужем Макаром, взять медали тоже не получилось.

Однако главным событием чемпионата стало возвращение к соревновательной практике 19-летней Камилы Валиевой. Во время Игр в Поднебесной выяснилось, что допинг-тест показал положительный результат на триметазидин, после чего фигуристка получила бан на 4 года. Так как отстранение, по решению Спортивного арбитражного суда, началось с сентября 2021-го, осенью 2025-го она получила право полноценно готовиться к официальным соревнованиям. Правда, Валиева приняла решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе в группу к Светлане Соколовской.

В отличие от Трусовой, Валиева сумела преодолеть четвертьфинальный барьер в соревнованиях женщин. Причем первым же прыжком, который она продемонстрировала, стал уверенно исполненный четверной тулуп. Всего же на этой стадии фигуристка набрала 29,28 балла и заняла четвертое место. Но каким же шумом ее встречала публика... Кроме оваций, болельщики подготовили в ее честь огромный баннер с надписью: "Камила, с возвращением! Дождались!"

В интервью сразу после выступления Валиева призналась ведущим соревнований Максиму Транькову и Евгении Медведевой, что невероятно счастлива от происходящего с ней здесь и сейчас.





Камила Валиева участница чемпионата России по прыжкам 2026 года Хочу сказать огромное спасибо всем, кто болел за меня и верил в меня. Ура! Наконец-то я тут. Спасибо вам большое за поддержку. Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта, и счастлива здесь находиться.

Но дальше полуфинала Валиева подняться не смогла. В шестерке фигуристок она стала последней с суммарным результатом за два этапа в 53,33 балла. Без ошибок в исполнении элементов не обошлось, а при попытке переделать четверной тулуп на более чистый она и вовсе упала.

В свою очередь, чемпионкой России по прыжкам с результатом 127,27 балла по итогам трех этапов стала 17-летняя Алиса Двоеглазова, серебро у 16-летней Дины Хуснутдиновой (119,26), бронза – у 17-летней Дарьи Садковой (111,99). Все они тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Турнир дуэтов Валиевой тоже не слишком удался: в паре с Марком Кондратюком Камила заняла последнее, шестое место.

"Она столько натерпелась"

Фото: AP/TASS/Pavel Bednyakov

Возвращение Камилы Валиевой на лед стало одной из самых обсуждаемых тем среди экспертов фигурного катания. В частности, еще на стадии 1/4 финала спортсменку похвалила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая воочию наблюдала ее выступление на "Навка-Арене".





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР Это особенный момент, никто так не возвращался. То, что я вижу: она владеет всеми элементами, которые показывала несколько лет назад. Она очень выросла, стала другой, но прыгает также легко и делает много оборотов. И не то, что этого не боится, а показывает нам образцы лучших прыжков. Будем за нее болеть, ведь у нее есть желание вернуться к такой тяжелой работе. Хотела бы, чтобы она засверкала по-новому.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух отметил в беседе со Sport24, что Валиева явно намерена всерьез взяться за дело после дисквалификации.

"Заметно, что она по-настоящему готовится к новому сезону. Возвращение с четверным (прыжкам. – Прим. ред.) показывает абсолютную серьезность ее намерений. Пока никаких прогнозов делать не стоит, потому что мы видели Валиеву только на прыжковом турнире", – обратил внимание Авербух.

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков также высоко отозвался о возвращении 19-летней спортсменки на лед.

"Я всегда говорил, Камила – Богом поцелованная девочка, я ожидал такого от ее возвращения. Она столько натерпелась и настрадалась, что заслуживает лучшего", – сказал Железняков в разговоре с "Матч ТВ".

Кроме того, за возвращением Валиевой следили не только в России. Фанаты Камилы по всему миру не скрывали восторга в соцсетях от того факта, что после столь длительной дисквалификации она вновь пытается исполнять четверные прыжки.

"Лучшая версия себя, на это очень приятно смотреть"; "Уважаю и восхищаюсь Камилой, и это только начало нового прекрасного пути"; "Наша принцесса вернулась. Любовь из Бразилии"; "Невероятно! Только вернулась и сразу восстановила четверной тулуп", – написали комментаторы.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Воодушевлен возвращением Валиевой и ее отец Валерий Рамазанов.

"Очень переживали. Камила сделала то, что должна была сделать. Этот человек – будущий министр спорта. То, что она вернулась через четыре года, уже победа", – сказал Рамазанов Sport24.

При этом папа спортсменки через СМИ поругался с прославленной фигуристкой, а ныне депутатом Госдумы Ириной Родниной. Ранее в одном из интервью она назвала чемпионат России по прыжкам "искусственно созданными соревнованиями" на время отстранения РФ от международных турниров, и не будет за ними следить.

"Трусова и Валиева – молодцы, что возвращаются, но я хочу увидеть их на соревнованиях по настоящему фигурному катанию, а не на каком-то промежуточном этапе подготовки. Если кто-то может убедить меня в том, что предстоящий турнир – серьезное соревнование, пусть попробует", – сказала Роднина до старта чемпионата.

Слова парламентария вызвали у Рамазанова настолько гневную реакцию, что тот перешел на личности. В частности, призвал "поддерживать, а не хаять", и напомнил о периоде жизни Родниной в США словами: "Ну и сиди в Америке".

"Меня раскритиковал отец Валиевой? Где же он раньше был? Когда девочке было тяжело, мы его не видели и не слышали. Сейчас вот нарисовался, решил о себе напомнить. Возможно, хочет благодаря моей фамилии как-то себя обозначить", – ответила Роднина на высказывания отца фигуристки.





Ирина Роднина депутат Госдумы У нас Валиеву и так поддерживают, как никого другого. Ни одну фигуристку в России за последние десятилетия никто так не поддерживал. Меня в последние месяцы только об этом и спрашивают, и я не припомню, чтобы хоть раз про нее что-то плохое сказала.

Впереди у Камилы Валиевой новый этап возвращения в большой спорт: фигуристка планирует выйти на лед на Кубке Первого канала, который состоится с 20 по 22 марта. Именно эти соревнования, по словам многих экспертов, станут для нее по-настоящему серьезной проверкой на этом пути.

