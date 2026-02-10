Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн победил в своей дебютной гонке на ОИ-2026

Фото: Getty Images/Alexander Hassenstein

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн завоевал золотую медаль в индивидуальной биатлонной гонке на Олимпийских играх 2026 года. Эта гонка стала него дебютной на ОИ, передает РИА Новости.

26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 20 километров за 51 минуту и 31,5 секунды, не промахнувшись ни разу на четырех огневых рубежах.

В свою очередь, на втором месте оказался лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро, который уступил Ботну 14,8 секунды и допустил один промах. Третье место занял другой норвежский биатлонист Стурла Легрейд, отставший на 48,3 секунды и также допустивший одну ошибку.

Еще одно золото Олимпийских игр ранее досталось сборной Италии по шорт-треку. Победу спортсмены взяли в смешанной командной эстафете. Они показали суммарный результат 2 минуты 39,019 секунды.

До этого в ритм-танце на Играх отличились французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Пара получила за выступление 90,18 балла. На второй строчке расположились фигуристы из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а на третьем месте – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

