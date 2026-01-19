Скандал с отменой гола произошел в финале Кубка африканских наций по футболу

Скандал произошел в финале Кубка африканских наций по футболу в Рабате. На второй добавленной минуте арбитр отменил гол сборной Сенегала в матче с Марокко, после чего назначил пенальти в ее ворота. Главный тренер Сенегала в знак протеста увел команду с поля.

Игроки вернулись, но марокканцы не смогли реализовать пенальти. В дополнительное время Сенегал забил законный гол и выиграл трофей. Отдельное внимание привлек болельщик из Конго, который простоял весь матч без движения в позе первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.