19 января, 08:00

Спорт

Скандал с отменой гола произошел в финале Кубка африканских наций по футболу

Скандал с отменой гола произошел в финале Кубка африканских наций по футболу

Экс-капитан сборной России по футболу Смертин выиграл марафон в Якутии

Звездные мастер-классы по фигурному катанию прошли в Москве

Знаменитые фигуристы провели мастер-классы на ледовой площадке в Лужниках

Горнолыжные трассы стали популярны у жителей Москвы и Подмосковья в праздники

5-й сезон лыжно-биатлонной трассы проходит в "Лужниках"

Фигуристка Двоеглазова провела мастер-класс на катке в "Лужниках"

В Москве выросла популярность горнолыжных трасс

Спортивный фестиваль ко Дню студента пройдет в Москве 25 января

Аргентинец Бенавидес стал лучшим мотоциклистом в ралли "Дакар"

Скандал произошел в финале Кубка африканских наций по футболу в Рабате. На второй добавленной минуте арбитр отменил гол сборной Сенегала в матче с Марокко, после чего назначил пенальти в ее ворота. Главный тренер Сенегала в знак протеста увел команду с поля.

Игроки вернулись, но марокканцы не смогли реализовать пенальти. В дополнительное время Сенегал забил законный гол и выиграл трофей. Отдельное внимание привлек болельщик из Конго, который простоял весь матч без движения в позе первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

