Главный тренер "Спартака" Деян Станкович попал в скандал после матча с "Ахматом"

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович оказался в центре скандала после матча своей команды с "Ахматом". Во время игры специалист демонстрировал вызывающее поведение на боковой линии поля, получил желтую карточку и вступил в конфликт с арбитрами.

После окончания матча Станкович в прямом эфире бурно отреагировал на вопрос журналиста о своем поведении во время игры. На послематчевую пресс-конференцию тренер не явился, объяснив это тем, что сорвал голос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.