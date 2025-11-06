Москвичи стали чаще выбирать тренировки на открытом воздухе

Москвичи все чаще выбирают тренировки на свежем воздухе благодаря растущему числу уличных спортивных площадок. Бесплатные групповые занятия проходят в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" и включают около 80 дисциплин.

В парке "Лужники" состоялся массовый беговой марафон, для которого созданы все условия: прорезиненные дорожки и площадки с инвентарем для комбинирования кардио- и силовых нагрузок. С наступлением холодов часть секций переехала в спортивные комплексы.

