Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 07:45

Спорт

Москвичи стали чаще выбирать тренировки на открытом воздухе

Москвичи стали чаще выбирать тренировки на открытом воздухе

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Проект "Мой спортивный район" приглашает горожан на бесплатные тренировки

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки программы "Мой спортивный район"

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Жители Москвы могут бесплатно тренироваться в спортивных секциях

Москвичи все чаще выбирают тренировки на свежем воздухе благодаря растущему числу уличных спортивных площадок. Бесплатные групповые занятия проходят в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" и включают около 80 дисциплин.

В парке "Лужники" состоялся массовый беговой марафон, для которого созданы все условия: прорезиненные дорожки и площадки с инвентарем для комбинирования кардио- и силовых нагрузок. С наступлением холодов часть секций переехала в спортивные комплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика