Бесплатные тренировки по 80 дисциплинам доступны москвичам в рамках городского проекта

08 ноября, 09:45

Спорт

Бесплатные тренировки по 80 дисциплинам доступны москвичам в рамках проекта "Мой спортивный район". Например, 8 и 9 ноября в столице проведут занятия по фитнесу, бегу, зумбе и йоге.

На сайте "Московского спорта" можно найти другие городские проекты, выбрать понравившееся занятие и оптимальное время, а также удобный зал или уличную площадку. Также там появляется самая актуальная информация о больших фестивалях, где проводят мастер-классы знаменитые спортсмены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕгор Бедуля

