Россиянин Заборский пробежал тысячу километров и победил в ультрамарафоне во Франции

Фото: телеграм-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА"

Россиянин Иван Заборский победил в ультрамарафоне "Шесть дней Франции", пробежав дистанцию в более тысячи километров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех 6 дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв", – отметил министр.

Дегтярев поздравил атлета с победой, назвав его выступление примером силы воли, дисциплины и спортивного мастерства. Он напомнил, что условия гонки были непростыми и включали температурные перепады, смену дня и ночи, а также ограниченный сон.

По данным РБК, в общей сложности Заборский преодолел 1047,5 километра, финишировав с национальным флагом. Кроме того, на пятом месте оказалась россиянка Ирина Масанова, которая преодолела расстояние в 832,5 километра, показав второй результат среди женщин.

Одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе берет свое начало в 2006 году. Участники состязания почти непрерывно бегут в течение 6 суток по кольцу. В этом году марафон собрал свыше 140 участников из десятков стран.

Ранее Международная федерация гимнастики наделила 43 российских спортсмена нейтральным статусом. Речь шла о 17 атлетах, которые представляют художественную гимнастику, а еще 14 спортсменов занимаются спортивной гимнастикой. Также нейтральные статусы получили некоторые российские прыгуны на батуте. Кроме того, нейтральный статус есть у 30 белорусских спортсменов.

