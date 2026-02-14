"Москва – столица спорта": фестиваль хоккея прошел в "Лужниках"

Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. Первая примет участие в квалификации к забегу на 1000 метров, а второй спортсмен выступит в четвертьфинале забега на 1500 метра.

Фестиваль хоккея прошел в "Лужниках". Гости могли сыграть в настольный хоккей, хоккейный бильярд и керлинг. Также были представлены Кубки Гагарина. Помимо этого, можно было встретиться с известными спортсменами и взять у них автограф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

