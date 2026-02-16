"Новости дня": 3 дома обновили по технологии "мокрый фасад" в Филевском парке

В районе Филевский парк 3 дома обновили по программе капитального ремонта с применением технологии "мокрый фасад". Здание на улице Олеко Дундича, которому почти 40 лет, отремонтировали в классическом сочетании белого и красного цветов.

Специалисты также обновили входные группы, установили стеклопакеты, привели в порядок отмостку и цоколь. Для утепления предварительно восстановили швы и поверхность. Жительница одного из домов Екатерина Чебышева отметила, что здание выглядит красиво и современно.

Подробнее – в программе "Новости дня".