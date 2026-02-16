Форма поиска по сайту

16 февраля, 08:45

Город

"Новости дня": 3 дома обновили по технологии "мокрый фасад" в Филевском парке

Массовая авария произошла на Липецкой улице

Ангар с товарами сгорел в Северянинском проезде на северо-востоке Москвы

"Новости дня": 34 новых станции появится в московском метро в ближайшие 6 лет

Культурные мероприятия подготовлены к Масленице в столице

Котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

В Москве стартовал фестиваль "Масленица"

В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

Спасатели представили меры предосторожности из-за непогоды в Московском регионе

Новая волна осадков ожидается на следующей неделе в Москве

В районе Филевский парк 3 дома обновили по программе капитального ремонта с применением технологии "мокрый фасад". Здание на улице Олеко Дундича, которому почти 40 лет, отремонтировали в классическом сочетании белого и красного цветов.

Специалисты также обновили входные группы, установили стеклопакеты, привели в порядок отмостку и цоколь. Для утепления предварительно восстановили швы и поверхность. Жительница одного из домов Екатерина Чебышева отметила, что здание выглядит красиво и современно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

