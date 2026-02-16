Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

В школе № 953 района Бибирево прошел необычный урок "Разговоры о важном" в рамках акции "Герой с соседнего двора". Учителя и другие сотрудники школы получили благодарственные письма от армейского командования за регулярную помощь военным в составе гуманитарного конвоя.

На уроке также почтили память ефрейтора Дениса Горюнова, выпускника школы, погибшего в ходе специальной военной операции. В учебном заведении установили его именную "парту героя". Глава муниципального округа Александр Аршанский добавил, что такие уроки помогают детям перенимать у героев мужество, честь и отвагу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.