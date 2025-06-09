Врач Ткаченко: увеличение живота и тремор рук сигнализируют о болезнях печени

Фото: 123RF/saskekun

Желтушность кожи, увеличение живота и красные ладони сигнализируют о заболевании печени. Об этом Москве 24 рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко.

По его словам, печень – довольно "молчаливый" орган. Обычно он никак не дает знать о заболевании, за исключением острого гепатита, который сопровождается желтухой.





Петр Ткаченко врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Первые признаки патологии чаще всего возникают уже на стадии цирроза, когда погибают клетки органа. Болезнь сопровождается увеличением живота за счет скопления в нем жидкости, а также "печеночными", то есть красными, ладонями.

Также проявлениями цирроза печени могут быть дезориентация в пространстве, тремор рук, а в тяжелой стадии – печеночная кома. В последнем случае пациент рискует потерять сознание, не реагировать на любые внешние раздражители и свое имя.

"Заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему", – заключил Ткаченко.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что алкоголь, жирные и жареные блюда вредят здоровью печени. Они сильно нагружают орган и повреждают его клетки, которые замещаются жиром.

