Врач Ткаченко: увеличение живота и тремор рук сигнализируют о болезнях печени

09 июня, 17:20Общество
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Желтушность кожи, увеличение живота и красные ладони сигнализируют о заболевании печени. Об этом Москве 24 рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко.
По его словам, печень – довольно "молчаливый" орган. Обычно он никак не дает знать о заболевании, за исключением острого гепатита, который сопровождается желтухой.
Также проявлениями цирроза печени могут быть дезориентация в пространстве, тремор рук, а в тяжелой стадии – печеночная кома. В последнем случае пациент рискует потерять сознание, не реагировать на любые внешние раздражители и свое имя.
"Заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему", – заключил Ткаченко.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что алкоголь, жирные и жареные блюда вредят здоровью печени. Они сильно нагружают орган и повреждают его клетки, которые замещаются жиром.