18 января, 16:15

Общество

В РПЦ рассказали, можно ли грехи смыть святой водой

В дореволюционной России некоторые считали, что баня является очистительной процедурой, позволяя смывать грехи. Однако заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью Москве 24 рассказал, что это языческое восприятие действительности.

По его словам, грехи смываются покаянием. В частности, если человек, участвуя в крещенских купаниях, заходит в купель и кается в грехах или произносит молитву, то в таком случае крещение может быть формой покаяния.

Большое интервью с Вахтангом Кипшидзе выйдет в понедельник, 19 января, в эфире телеканала Москва 24.

религияобществовидеоРоман Карлов

