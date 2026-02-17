Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:30

Культура

Концерт "Живи, страна!" состоялся в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества

Концерт "Живи, страна!" состоялся в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества. Гостями стали участники специальной военной операции, члены их семей и волонтеры. Перед зрителями выступили известные артисты и музыканты, многие из которых не раз поддерживали бойцов в зоне СВО.

Музыкальную часть программы открыл военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Со сцены звучали патриотические композиции и песни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравидеоАлексей Лазаренко

