Спрос на фастфуд и готовую еду вырос в Москве и Подмосковье

В Московском регионе фиксируется рост спроса на фастфуд и готовую еду. В свою очередь, посещаемость классических ресторанов и кафе снижается. Об этом свидетельствует доклад Центробанка, опубликованный на сайте регулятора.

Изменение потребительских предпочтений привело к учащению случаев закрытия традиционных заведений общепита, однако продолжает расти количество точек, предлагающих кофе навынос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.