Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:00

Общество

Спрос на фастфуд и готовую еду вырос в Москве и Подмосковье

Спрос на фастфуд и готовую еду вырос в Москве и Подмосковье

В России доставщиков еды обяжут следить за чистотой и состоянием здоровья

Песни Евы Польны стали популярны среди зумеров

Врачи предупредили об опасных побочных действиях парацетамола

Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Участвующих в буллинге школьников предложили переводить в спецучреждения

284 ребенка родились в Москве 4 февраля

Работников предупредили о риске лишиться оплаты из-за чаепитий и перекуров

Число признанных банкротами граждан в России превысило 600 тыс в 2025 году

В Московском регионе фиксируется рост спроса на фастфуд и готовую еду. В свою очередь, посещаемость классических ресторанов и кафе снижается. Об этом свидетельствует доклад Центробанка, опубликованный на сайте регулятора.

Изменение потребительских предпочтений привело к учащению случаев закрытия традиционных заведений общепита, однако продолжает расти количество точек, предлагающих кофе навынос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика