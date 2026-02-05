05 февраля, 09:00Общество
Спрос на фастфуд и готовую еду вырос в Москве и Подмосковье
В Московском регионе фиксируется рост спроса на фастфуд и готовую еду. В свою очередь, посещаемость классических ресторанов и кафе снижается. Об этом свидетельствует доклад Центробанка, опубликованный на сайте регулятора.
Изменение потребительских предпочтений привело к учащению случаев закрытия традиционных заведений общепита, однако продолжает расти количество точек, предлагающих кофе навынос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.