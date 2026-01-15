Психологи дали советы москвичам по борьбе с прокрастинацией

В первые рабочие дни после продолжительных новогодних выходных многие жители Москвы столкнулись с прокрастинацией – состоянием, когда человек откладывает важные дела, занимаясь второстепенными задачами или имитируя активность.

Психологи дали несколько рекомендаций, как справиться с этим. Большую задачу стоит разбить на несколько мелких и выполнять их последовательно. Эффективным методом является техника "помидора": работать сосредоточенно 25 минут, а затем делать короткий перерыв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.