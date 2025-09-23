Врач Ерофеева: связь приема парацетамола с аутизмом у детей не доказана

Президент США Дональд Трамп связал взлет заболеваемости аутизмом у детей с приемом парацетамола американками во время беременности. Действительно ли этот препарат опасен, разбиралась Москва 24.

Новые данные?

Президент США Дональд Трамп заявил, что прием ацетаминофена (также известен как парацетамол, или Tylenol) при беременности приводит к развитию аутизма у детей. По его словам, если примерно 20 лет назад заболевание встречалось у одного из 10 тысяч юных американцев, то за последние годы – у каждого 31-го. А конкретно в штате Калифорния – и вовсе у каждого 12-го мальчика.

В качестве еще одного доказательства Трамп привел в пример общину амишей и жителей Кубы, которые, по его словам, не знают проблемы аутизма из-за недоступности парацетамола или отказа от него. Также американский лидер пообещал, что его страна приложит все усилия для поиска лекарства от этой особенности.





Дональд Трамп президент США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма.

Однако высказывание Трампа вызвало удивление во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее официальный представитель Тарик Жазаревич сообщил на брифинге, что озвученное президентом США не доказано.

"Существовал ряд исследований, который рассматривал возможную связь внутриутробного воздействия парацетамола и развития аутизма. Но доказательства остаются непоследовательными. Ряд последующих исследований не нашел никакой связи. А если связь между аутизмом и ацетаминофеном была бы сильной, с высокой вероятностью это можно было бы последовательно наблюдать во множестве исследований", – отметил эксперт ВОЗ.

Нет доказательств связи препарата с аутизмом и в Евросоюзе.

"В ЕС парацетамол (также известный как ацетаминофен) может использоваться для облегчения боли или снижения температуры во время беременности при клинической необходимости", – сказано в сообщении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с пометкой, что данных для изменения этих рекомендаций нет.

Однако эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал не игнорировать слова Трампа о вреде парацетамола.

"Если президент заявил об этом, то я допускаю, что американские фармацевтические компании начнут судебные тяжбы с производителями этого парацетамола. Я думаю, что наши медицина и власти изучат этот вопрос и сделают свои выводы, и дадут необходимые рекомендации на уровне медицинских учреждений в нашей стране. Прежде всего Минздрав должен проанализировать те научные публикации, которые предшествовали этому заявлению", – процитировал Онищенко ТАСС.

Безопасный препарат?

Врач – клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Мария Балалаева рассказала Москве 24, что однозначно о вреде парацетамола для беременных говорить нельзя.

"Это один из наиболее часто назначаемых анальгетиков, жаропонижающих при беременности. Действительно, некоторые наблюдательные исследования показывают взаимосвязь между длительным частым применением препарата и повышенным риском развития аутизма и СДВГ. Однако причинно-следственная связь не доказана, так как могут влиять такие сопутствующие факторы, как инфекции, воспаление или боль", – рассказала эксперт.





Мария Балалаева врач – клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Сегодня существуют когортные исследования и метаанализы, указывающие на связь повышения риска аутизма и СДВГ при применении парацетамола. К примеру, у детей с высокими уровнями парацетамола в пуповинной крови риск развития аутизма в 3,62 раза выше. Тем не менее это ассоциации, а не доказательство прямого вреда. При этом большинство данных были наблюдательными: женщины принимали парацетамол из-за боли или инфекции, которые сами могут быть связаны с неблагоприятными исходами.

В связи с этим врач подчеркнула, что данные о парацетамоле требуют дальнейших исследований. Также необходимо придерживаться принципа при лечении беременных: минимальная эффективная доза и минимальный срок лечения.

В качестве альтернативы парацетамолу в 1–2-м триместрах она допустила прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Однако они противопоказаны в третьем, так как появляется риск преждевременного закрытия артериального протока (необходим для правильного перераспределения кровотока у плода – Прим. ред.).

"Что касается других препаратов, которые оказывают негативный эффект при беременности, можно привести пример вальпроевой кислоты. Она доказано приводит к повышению риска развития аутизма, когнитивных нарушений и врожденных пороков, поэтому и противопоказана при беременности", – предупредила специалист.

Также обсуждается вопрос приема некоторых антидепрессантов, которые оказывают подобный эффект. Но данные в этой ситуации противоречивы, сказала специалист. Кроме того, такие лекарства, как ибупрофен и напроксен, хоть и не связаны с аутизмом, но имеют другие риски. В частности, гипертензию плода и закрытие артериального протока.

Говоря о парацетамоле, врач – акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с Москвой 24 тоже подчеркнула, что довольно сложно обсуждать сказанное Трампом.

"На сегодняшний день считается, что парацетамол – абсолютно безопасный препарат. Мы им пользуемся больше 50 лет, он давно изучен и доступен без рецепта. Средство часто назначается детям в дозе от 100 до 200 миллиграммов, а взрослым – 500 миллиграммов при различных болях и повышении температуры тела", – указала эксперт.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог Аутизм – очень сложное заболевание, которое может иметь много факторов воздействия. Тем более повреждения центральной нервной системы, вероятнее всего, происходят на поздних сроках беременности, либо внутриутробно перед родами, либо в момент их. Кроме того, американский Tylenol содержит парацетамол, но, возможно, там есть что-то еще. У нас этого препарата нет в аптеках. Поэтому сказать, что это точно так, мы пока не можем, у нас мало информации.

Эксперт добавила, что женщинам в положении необходимо соблюдать профилактические меры во время вынашивания. К ним относятся такие правила, как прививка от гриппа перед беременностью, ношение масок, частое мытье рук, отсутствие контактов с заболевшими, регулярное проветривание комнаты и использование отдельных полотенец для рук и лица.

