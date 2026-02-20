"Вопрос спорный": стоит ли отмечать праздники на работе

Веселые посиделки в кругу коллег могут закончиться увольнением, если позволить себе лишнего. Об этом в преддверии праздников напомнили в Общественной палате РФ.

За какие именно действия могут уволить и всегда ли наказание следует без предупреждения? Как не испортить отношения с работодателем во время корпоративов? И вообще, нужны ли такие празднования для поддержания атмосферы в коллективе или лучше их избегать?

