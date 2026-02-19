"Вопрос спорный": могут ли подарки быть плохими

Поклонник отсудил у москвички 65 тысяч рублей за подаренные цветы, так как не получил взаимности. Он заявил, что девушка заключила с ним договор на поставку букетов, который нельзя аннулировать. В результате у нее заблокировали счета и карты.

По статистике почти 60% россиян предпочитают деньги в качестве презента. Молодежь выбирает наличные, люди среднего возраста – сертификаты. Может ли подарок быть плохим? Кому и сколько принято дарить? Что лучше дарить и стоит ли вообще дарить что-то, кроме денег?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".