19 февраля, 11:30Транспорт
Авиаэксперт рассказал о работе аэропортов в условиях снегопада в столице
Аэропорты столицы продолжают работать в условиях непогоды. Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил, что в интенсивный снегопад спецтехника постоянно проверяет коэффициент сцепления на полосах и при необходимости обрабатывает их реагентами.
В свою очередь, юрист Оксана Артемова предупредила пассажиров, что при задержке рейса из-за погоды авиакомпания обязана вернуть только стоимость билета, убытки пассажира ей не компенсируются, так как погодные условия не являются виной перевозчика.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.