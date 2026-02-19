Авиаэксперт рассказал о работе аэропортов в условиях снегопада в столице

Аэропорты столицы продолжают работать в условиях непогоды. Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил, что в интенсивный снегопад спецтехника постоянно проверяет коэффициент сцепления на полосах и при необходимости обрабатывает их реагентами.

В свою очередь, юрист Оксана Артемова предупредила пассажиров, что при задержке рейса из-за погоды авиакомпания обязана вернуть только стоимость билета, убытки пассажира ей не компенсируются, так как погодные условия не являются виной перевозчика.

