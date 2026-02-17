МВД предложило проверять водителей на алкоголь по слюне

Проверять водителей на алкоголь по слюне предложили в МВД. Экспресс-тест позволяет инспектору ДПС прямо на месте определить, нужно ли направлять человека на обычное медосвидетельствование или сразу отстранить от руля.

Прибор мгновенно показывает наличие алкоголя в организме даже у тех, кто выглядит трезвым, но таковым не является. В МВД отмечают, что нововведение поможет выявлять скрытых нарушителей и снизить количество ДТП с пьяными водителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.