17 февраля, 07:15Транспорт
МВД предложило проверять водителей на алкоголь по слюне
Проверять водителей на алкоголь по слюне предложили в МВД. Экспресс-тест позволяет инспектору ДПС прямо на месте определить, нужно ли направлять человека на обычное медосвидетельствование или сразу отстранить от руля.
Прибор мгновенно показывает наличие алкоголя в организме даже у тех, кто выглядит трезвым, но таковым не является. В МВД отмечают, что нововведение поможет выявлять скрытых нарушителей и снизить количество ДТП с пьяными водителями.
