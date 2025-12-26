Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили бесплатно почти 20 автомобилей за сутки

Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили бесплатно за сутки почти 20 автомобилей, которые попали в ДТП или вышли из строя, в безопасные места. Сотрудники сервиса постоянно находятся на дежурстве и оперативно реагируют на заявки экстренных служб.

Как отметили в столичном дептрансе, это позволяет предотвратить повторные происшествия и снизить аварийность. В ведомстве напомнили, что в городе идет сильный снегопад, и в непогоду лучше воздержаться от использования личного транспорта.

