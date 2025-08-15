В РФ вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Новый порядок медосвидетельствования на опьянение вводится в России с 1 сентября, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, увеличится интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября – 15–25 минут. Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ. После направления на химико-токсикологическое исследование нужно будет сдать мочу в течение 30 минут, иначе придется сдавать кровь.

Также в направлении на исследование будет обязательное указание на прием лекарственных препаратов. После исследования медорганизация обязана обеспечивать хранение биоматериалов в течение 3 месяцев с момента оформления справки. Полученные масс-спектры на электронных носителях будут храниться пять лет.

Машаров отметил, что новый порядок направлен на приведение процедуры в соответствие с современными стандартами.

"Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке", – подчеркнул член ОП.

При этом использование технических средств не изменилось, в новом порядке исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя также устанавливается с помощью алкотестера.

Он также напомнил, что водителя, который отказался от медосвидетельствования, ждет штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 года. Машаров назвал ужесточение правил серьезным шагом к безопасности на дорогах.

Новые правила касаются не только водителей, но и других случаев проверки людей на употребление алкоголя и наркотиков. Например, работников с признаками опьянения или несовершеннолетних, которые совершили административное правонарушение.

Нововведения будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее МВД России опровергло предложение о запрете заглушек для ремней безопасности. В ведомстве пояснили, обозначенные экспертами ведомства идеи выдвинули в рамках научной дискуссии. В настоящее время МВД не предлагало внести изменения в законодательство в части использования ремней безопасности.

