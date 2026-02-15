Форма поиска по сайту

15 февраля, 13:00

Транспорт

"Новости дня": 34 новых станции появится в московском метро в ближайшие 6 лет

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

Котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

Туристы застряли в Териберке Мурманской области из-за метелей

В Мурманской области образовался затор из-за сломанной техники

В Заполярье спецтехника помогает 160 машинам преодолеть занесенную снегом трассу

Новости регионов: в Мурманской области сотни туристов оказались заблокированы из-за бурана

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776 на востоке столицы

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

34 новых станции и 3 современных электродепо – все это появится в московском метро в ближайшие шесть лет. В частности, строительство первого участка Рублево-Архангельской линии планируют завершить уже в этом году.

Он пройдет от станции "Шелепиха" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Всего на линии будет 12 остановок. Она свяжет деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада столицы и Красногорском.

Кроме того, в прошлом году метростроевцы приступили к созданию еще одной линии – Бирюлевской, которая соединит бывшую промзону "ЗИЛ" с Западным и Восточным Бирюлево.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

