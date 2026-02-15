"Новости дня": 34 новых станции появится в московском метро в ближайшие 6 лет

34 новых станции и 3 современных электродепо – все это появится в московском метро в ближайшие шесть лет. В частности, строительство первого участка Рублево-Архангельской линии планируют завершить уже в этом году.

Он пройдет от станции "Шелепиха" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Всего на линии будет 12 остановок. Она свяжет деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада столицы и Красногорском.

Кроме того, в прошлом году метростроевцы приступили к созданию еще одной линии – Бирюлевской, которая соединит бывшую промзону "ЗИЛ" с Западным и Восточным Бирюлево.

