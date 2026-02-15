Мошенники стали просить россиян оставлять деньги в почтовых ящиках

Телефонные мошенники стали просить своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках. Злоумышленники при этом представляются сотрудниками банка или представителем правоохранительных органов.

В беседе с жертвой мошенник будет заявлять, что счет потерпевшего может по якобы аннулироваться, а сбережения – исчезнуть. Чтобы этого не произошло, аферисты предлагают снять наличные и положить их в ящик для писем и газет по указанному адресу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

