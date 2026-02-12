Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 февраля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали следить за россиянами через домашние камеры и видеоняни

Мошенники начали следить за россиянами через домашние камеры и видеоняни

Мошенники научились следить за россиянами через домашние камеры, видеоняни и умные кормушки. Хакеры взламывают устройства, подключаются к ним и собирают конфиденциальную информацию. Эксперты советуют насторожиться, если устройство само включается или перезагружается.

Одна из главных целей мошенников – аккаунты пользователей. Аферисты стали похищать их через фейковые веб-приложения. В групповых чатах они предлагают перейти по ссылке на новую площадку для общения. Открывается мини-приложение, которое просит отправить пятизначный код. Если его ввести, злоумышленники получают доступ к аккаунту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

